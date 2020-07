Genoa, Nicola su Gattuso: "Mi piace come si pone, per la semplicità e per ciò che dice"

Nel corso dell'intervista concessa al canale ufficiale del club, il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato del suo collega Gennaro Gattuso: "Non conosco personalmente Rino. Ho guardato come si pone, guardo il suo atteggiamento nel dirigere. A me Rino sta molto simpatico, mi piace il suo essere focoso perchè in parte lo riconosco anche in me. Mi piace come si pone, per la semplicità e per ciò che dice".