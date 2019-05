Genoa, niente riscatto per Bessa: il suo futuro è in bilico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniel Bessa non verrà riscattato dal Genoa dopo i 18 mesi di prestito dall'Hellas Verona. Il Grifone avrebbe dovuto versare circa 5 milioni di euro per ottenerne il cartellino, ma al momento nei piani rossoblu non c'è la conferma dell'italo-brasiliano. Il futuro del centrocampista resta in bilico, con la possibilità che Preziosi riapra il discorso conferma solo in caso di sconto da parte degli scaligeri. A riportarlo è Fcinternews.it.