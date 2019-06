Genoa, non solo Andreazzoli: Krunic o Bennacer dall'Empoli

© foto di PhotoViews

Il Genoa è in pressing per chiudere per Aurelio Andreazzoli con un contratto biennale. Tra le parti, Grifone ed Empoli, balla adesso una possibile clausola che i liguri potrebbero pagare ai toscani. Potrebbe riguardare, spiega Sky Sport, la valutazione di un giocatore degli azzurri che potrebbe seguire il tecnico: i nomi sono quelli di Rade Krunic e di Ismael Bennacer.