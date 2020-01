© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Genoa non si ferma. Nonostante l'imminente arrivo di Iago Falque dal Torino, con l'esterno d'attacco che svolgerà le visite mediche nella giornata di oggi, il club rossoblù non molla Riccardo Sottil della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport Preziosi vorrebbe il giocatore in prestito e nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra i club per capire la fattibilità dell'operazione e per provare a trovare un accordo.