Rade Krunic rimane il vero obiettivo del Genoa del presidente Preziosi per rinforzare centrocampo rossoblu. Nella giornata odierna, rivela Sky, è andato in scena un incontro tra il vertici della società genoana e l'Empoli per provare ad avvicinare le parti ad un accordo: 7 milioni la proposta del Genoa, 10 la richiesta dell'Empoli, con il club rossoblu che si è preso 48 ore di tempo per fare una controfferta.