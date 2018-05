Genoa o Parma nel futuro? Buffon: "No, sono ipotesi romanzate"

© foto di Federico Gaetano

Sicuramente non proseguirà in Italia la carriera di Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, che sabato giocherà la sua ultima gara con la casacca bianconera, ha escluso la possibilità di vestire la casacca del Genoa (di cui è tifoso) o di tornare al Parma: "Sono ipotesi romanzate, i sogni di un bimbo, ma nulla di più. Restare in Italia sicuramente non è una possibilità".

(Clicca qui per la conferenza stampa integrale