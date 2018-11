Genoa, obiettivo Bertolacci: il centrocampista è in scadenza a giugno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Bertolacci non trova spazio al Milan e a gennaio il Genoa proverà a riportarlo per l'ennesima volta in rossoblù. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX in occasione della sfida di mercoledì a San Siro tra il Grifone e i rossoneri c'è stato un incontro tra il giocatore e i liguri e lo stesso centrocampista si è preso un po' di tempo per decidere. Il suo contratto con la società di via Aldo Rossi è in scadenza a fine stagione.