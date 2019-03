© foto di Federico Gaetano

Due nomi per il futuro del Genoa in attacco: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, dopo aver bloccato il turco Gumus, il club rossoblù sarebbe pronto a pescare in casa di Juventus e Napoli. Nel mirino, Marko Pjaca e Amin Younes: il croato non sarà riscattato dalla Fiorentina, potrebbe rilanciarsi, superato l'infortunio, in Liguria. Discorso simile per l'esterno tedesco del Napoli, che la sfortuna l'ha ormai messa alle spalle, ma in azzurro difficilmente potrebbe trovare lo spazio che gli serve per tornare alla ribalta.