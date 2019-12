Le prestazioni di Alessio Di Massimo, esterno mancino classe ‘96, con la maglia della Sambenedettese in questa prima parte di stagione – due gol e sette assist in 16 presenze – non sono passate inosservate agli occhi delle grandi della Serie A tanto che alcune si sarebbero già mosse per bloccarlo in vista di gennaio. Fra queste c’è il Genoa che, come rivela Tuttosamb.it, sarebbe pronto a mandare i suoi osservatori a visionare da vicino l’ala sinistra in occasione della sfida della Samb contro il Gubbio domenica prossima.