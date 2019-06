Genoa, occhi puntati sul baby Rizzo dell'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, il Genoa avrebbe messo gli occhi su Nicholas Rizzo, difensore della Primavera dell'Inter vice-campione d'Italia. Classe 2000, il giocatore ha il contratto in scadenza tra 12 mesi e potrebbe rinnovare prima con i nerazzurri e poi essere ceduto in prestito.