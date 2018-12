Genoa, offerta per Krunic. Per ora l'Empoli chiude la porta alla cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa, racconta Sky Sport, ha messo gli occhi sul centrocampista dell'Empoli Rade Krunic. Il classe '93 in estate era stato seguito dal Torino e proprio dal Grifone, ma l'Empoli non ha mai aperto alla cessione. Ora il Genoa è tornato alla carica con un'offerta da 5/6 milioni di euro per il momento rifiutata dal club azzurro. Che anche a gennaio non vorrebbe lasciarlo partire, ma molto dipenderà da quanto il Genoa deciderà di aumentare la proposta.