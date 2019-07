Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Genoa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossoblu ha offerto 500mila euro per Robert Miskovic, centrocampista offensivo in forza all’NK Osijek. Per l’attacco, invece, il Genoa torna su un vecchio obiettivo seguito a gennaio. Si tratta di Karol Swiderski, polacco classe 1997. C’è però da convincere il PAOK.