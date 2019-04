Genoa, ora l'attacco è un problema: anche Sanabria si è inceppato

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini è stato l'ultimo allenatore a guidare il Genoa al successo in un Derby della Lanterna. Era l'8 maggio 2016, e i rossoblù trionfarono grazie alle reti di Pavoletti e Suso. Sembra passata un'eternità, soprattutto perché, nel frattempo, il Grifone ha cambiato 4 allenatori e tantissimi giocatori in ogni sessione di mercato. Una filosofia totalmente differente rispetto a quella dei rivali cittadini, che invece hanno dato fiducia al lavoro di Marco Giampaolo e cercano di stravolgere il meno possibile la rosa.

È questa, probabilmente, una delle chiavi di lettura del derby numero 118. Non la sola, perché si tratta pur sempre di una partita unica, che fa storia a sé. Il Genoa non ha approcciato la sfida nel migliore dei modi: la conclusione pericolosa di Kouamé dopo venti secondi aveva illuso, ma la Samp ha preso ben presto in mano le redini del gioco, trovando subito il vantaggio e gestendo con relativa facilità il possesso. La squadra di Prandelli è apparsa spesso priva di idee, incapace di pungere e far male a una difesa tra le migliori del campionato. La scelta di schierare Kouamé e Pandev è stata dettata dalla necessità di non dare punti di riferimento alla retroguardia doriana, ma non ha pagato: le due punte hanno agito quasi sempre lontano dalla porta avversaria, così le occasioni più pericolose sono arrivate grazie alle conclusioni da fuori o alle palle inattive. Preoccupa, in questo senso, l'involuzione di Sanabria: l'attaccante paraguaiano aveva cominciato benissimo la sua nuova avventura italiana, poi è stato frenato dai problemi fisici e non è più riuscito a incidere, come aveva fatto nelle prime apparizioni. In generale, il reparto offensivo è quello più un crisi: delle sei reti messe a segno nelle ultime 10 giornate, solo due portano la firma delle punte. Il momento delicato dura ormai da due mesi ed è stato interrotto solo dalla vittoria contro la Juventus e dal pareggio conquistato al San Paolo: per uscire dalla crisi ed evitare di essere coinvolti nella lotta per la salvezza, servirà un atteggiamento più coraggioso.