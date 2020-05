Genoa, osservato Banza dell'HJK Helsinki. Piace in Svizzera e al Tirol

Il Genoa ha ricevuto buone relazioni su Enoch Banza, attaccante finlandese di proprietà dell'HJK Helsinki, in scadenza al 31 dicembre. L'esterno della nazionale under21 sarebbe un investimento per poi essere girato in prestito a un club di Serie B per testarlo nelle serie inferiori. Su di lui c'è anche il Tirol, società di Bundesliga tedesca, oltre ad alcuni club svizzeri.