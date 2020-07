Genoa, ostacolo Sassuolo. Nicola: "De Zerbi ha fatto un lavoro straordinario in tre anni"

Vigilia di campionato per il Genoa. Domani la squadra rossoblu affronterà il Sassuolo in uno dei primi due match ball per raggiungere l'aritmetica salvezza. Il tecnico Davide Nicola ha così presentato il match ai microfoni del canale ufficiale del club: "Il Sassuolo è la vera sorpresa di questo campionato? Sorpresa o rivelazione è una dicitura per chi va oltre le aspettative. Il Sassuolo non è andato oltre le aspettative. Il Sassuolo è una squadra forte e ben allenata. De Zerbi ha fatto un lavoro straordinario in un percorso di tre anni. E' una squadra che ha un'identità, che gioca bene e che ha messo in difficoltà squadra importantissime. Noi conosciamo queste difficoltà ma allo stesso tempo la presenza mentale, la passione per raggiungere quello che stai cercando da tempo è tanto importante quanto l'espressione di gioco, il voler essere propositivi e il voler aggredire. Dobbiamo essere un tutt'uno col nostro obiettivo, con la voglia di raggiungere la salvezza".

