Genoa, otto gol in quattro gare: Piatek è il miglior 9 d'Europa

Il Secolo XIX oggi in edicola celebra Krzysztof Piatek. Al primo gol sotto la Nord, quarto in campionato, ottavo in quattro gare tra Serie A e Coppa Italia. Con 8 reti in 4 gare ufficiali è al momento il miglior bomber d'Europa per media. "In italia si fa presto a esaltare un giocatore e poi dopo non vedi l'ora di sparargli addosso", lo protegge Davide Ballardini, tecnico del Grifone. "Ha fatto un altro gran gol", sorride poi a fine gara Enrico Preziosi.