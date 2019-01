Genoa, otto mln di euro per Krunic: l'Empoli continua a temporeggiare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la trattativa tra Genoa ed Empoli per il trasferimento in Liguria del centrocampista Rade Krunic. Il club di patron Preziosi ha messo sul piatto 8 milioni di euro, ma la società toscana in questo momento temporeggia nonostante - scrive 'Il Secolo XIX' - la volontà del calciatore è di cambiare aria subito.