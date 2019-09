Genoa, Pajac: "Felice di aver ritrovato Andreazzoli. Con lui ci divertiremo"

Il terzino del Genoa, Marko Pajac, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club per commentare le prime settimane in maglia rossoblù: "Voglio dare il meglio. Sono contento di aver ritrovato il mister Andreazzoli, mi ha dato tanto a Empoli. Con lui possiamo divertirci e giocare un grande calcio”. Grande propensione alla spinta e, nel mantra dei migliori terzini, agli assist. “Mi piace fare entrambe le fasi di gioco, ma nelle corde ho mettere i palloni dentro per le punte”.