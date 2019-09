Marko Pajac, esterno del Genoa, ai microfoni di Sky dopo l'amichevole contro l'Entella: "Un buon allenamento per noi, ci spiace per la sconfitta ma abbiamo fatto bene. Ora prepariamoci bene per l'Atalanta. Mi sono trovato molto bene qui, questa è una piazza importante e ho ritrovato il mister che avevo a Empoli. Sono molto contento e speriamo di continuare così. Andreazzoli sapevo che mi aspettava, facciamo le stesse cose che a Empoli".