Genoa, Palladino vuole restare: via alla trattativa per il rinnovo

Futuro in bilico per Raffaele Palladino. Il suo contratto con il Genoa è scaduto, ma il giocatore vorrebbe far valere l'opzione per il prolungamento. La volontà però non basta e il suo procuratore Beppe Riso è pronto per iniziare a trattare col Grifone per la conferma dell'attaccante anche in vista del prossimo campionato. A riportarlo è il Secolo XIX.