© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha voluto spedire un messaggio ai tifosi del Genoa attraverso il sito ufficiale del club: “Grazie genoani per il calore con cui ci avete sostenuti in casa e in trasferta. Ci avete fatti nuotare in un mare di positività anche quando le cose non andavano bene. Un atteggiamento che fa onore a una tifoseria che invidiano in tanti. Giocare a Marassi è sempre bello. Un grazie particolare lo diciamo a chi ha compiuto lunghi viaggi per le gare fuori casa. Sarebbe magnifico chiudere con una vittoria. Con il Torino penso che sarà una partita spettacolare. Si affronteranno due squadre con la testa libera, senza acqua alla gola”.