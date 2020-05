Genoa, Pandev: "Dopo la salvezza dirò addio al calcio: sogno un Ferraris pieno"

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport ripartendo dagli allenamenti e dal post Coronavirus: "Avevamo tantissima voglia di tornare in campo perché il calcio è la nostra vita. Non vediamo l'ora di ritrovarci tutti. Speriamo prima di tutto che la vita torni alla normalità, non è ancora il momento di pensare al calcio. Riprendere sarebbe positivo, anche per le persone. Potrebbe dare una mano". Infine, parlando del proprio futuro: "Ho ancora intenzione di salvarmi col Genoa e poi smettere. Ora spero che questa situazione finisca e poi vediamo. Vorrei salutare il popolo genoano con lo stadio pieno: ho dato tutto per questa maglia e spero di salutarla con il Ferraris gremito".