Genoa, Pandev: "Giorni brutti, dispiace per la tragedia di Genova"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Goran Pandev ha presentato la sfida interna del Genoa contro l'Empoli ai microfoni di Sky Sport: "Sono stati dieci giorni brutti, ci dispiace per quello che è accaduto a Genova, per le famiglie che non ci sono più. La vita è così, speriamo di fare una bella partita e di portare a casa i tre punti, per fare felici i nostri tifosi".