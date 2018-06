Genoa, Pandev: "Ho rinnovato per un altro anno, non so se sarà l'ultimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha dichiarato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Ha rinnovato? Sì, per un altro anno. E sono felicissimo. Non so se sarà l'ultima stagione, a luglio farò 35 anni, vedremo come starò fisicamente. Ma vorrei chiudere la carriera qui. Stiamo bene qui. E il Genoa è una società importante, ha una gran storia: l'idea di me un po' 'vecchietto' nel club più antico d'Italia, mi fa sentire ancora più vicino al Grifo".