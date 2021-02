Genoa, Pandev: "L'idea è di ritirarsi dopo l'Europeo, ma non si sa. Ballardini ci ha dato serenità"

A margine del match contro il Napoli, deciso proprio dalla sua doppietta, Goran Pandev ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Siamo contenti - ha dichiarato l'attaccante del Genoa -, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto contro una grande squadra: sono tre punti molto importanti, perché non siamo ancora salvi. Stiamo facendo un grande lavoro, stasera abbiamo dimostrato il nostro valore e abbiamo vinto meritatamente. L'importante è buttarla dentro: Zajc mi ha fatto un grande assist. Il mister ci ha dato serenità, consapevolezza nei nostri mezzi. Stiamo lavorando duro, perché una squadra che deve salvarsi deve lavorare duro. Quando arrivano i risultati è più facile, questa squadra ha qualità e il mister la sta sfruttando alla grande. Siamo contenti, ma non siamo ancora salvi. Il ritiro? Ho fatto grande fatica a recuperare dall'ultimo infortunio, ma mi diverto ancora e sto bene. Vediamo, ma il mio pensiero è di smettere dopo l'Europeo, anche se non si sa niente. Ho passato tre mesi meravigliosi a Napoli: sono una grande squadra, ma hanno avuto tanti infortunati, e con il Covid non è facile. Ma penso si riprenderanno, perché sono una grande squadra".