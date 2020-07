Genoa, Pandev: "La Samp ha meno pressione rispetto a noi. Sogno doppia cifra e salvezza"

vedi letture

L'attaccante del Genoa, Goran Pandev, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del derby contro la Sampdoria: "Sono tutte partite delicate, ne sono rimaste quattro e per noi sono molto importanti per raggiungere il nostro obiettivo. Domani contro la Samp vogliamo fare bene e portare punti a casa".

Cosa serve di più tra maturità e incoscienza?

"Maturità ne ho tanta, siamo pronti e sappiamo cosa ci sta aspettando".

Sogna la doppia cifra nel derby?

"I gol per me non sono mai stati importanti ma andare in doppia cifra e salvarci è un sogno".

Non ha mai vinto il derby con la magli rossoblù.

"Mi dispiace molto non aver mai vinto il derby di Genova, a Roma e Milano ce l'ho fatta. Spero che domani sia la volta buona, anche per i tifosi".

Vincere domani significherebbe salvezza?

"Non lo so. Ci sono ancora quattro partite importanti, il Lecce e le altre lotteranno fino alla fine. Per noi è fondamentale fare tre punti. Non so se la Samp partirà favorita, è una partita a parte, loro sono tranquilli e possono giocare con meno pressione di noi. Speriamo di dimostrare il nostro valore, vogliamo fare felici i nostri tifosi che ci tengono tanto".