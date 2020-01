© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato al Secolo XIX ripartendo dal rendimento in questa stagione oltre al proprio futuro: "Chiudere così sarebbe brutto. Non voglio neanche pensare di retrocedere. Io voglio finire in bellezza". Sulla possibilità di andare avanti fino a 52 anni come Miura, il macedone scherza dicendo che a quell'età sarà già morto e proseguendo in modo più serio dichiarando: "Fisicamente sto bene ma qui c'è da sudare, altro che divertimento. Vedremo". Infine parlando degli obiettivi per il 2020, l'attaccante di Nicola non ha dubbi: "Il Genoa ancora in A e la Macedonia all'Europeo. E' il quinto anno che gioco qui e ormai mi sento un genoano".