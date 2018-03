Genoa, Pandev: "Napoli top in Italia. Guai ad affrontarli a viso aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Toccherà a Goran Pandev vestire i panni del grande ex per il match fra il Napoli e il Genoa. L'attaccante macedone oggi al Grifone ha parlato della sfida ai partenopei dalle colonne de Il Mattino: "Sarà una gara complicata, contro la squadra che fa il miglior gioco d'Italia e probabilmente anche d'Europa. E in cui noi non potremo che affrontarli difendendo bene e provando a ripartite. Perché mia puoi affrontare il Napoli a viso aperto: ti massacrano. Cosa è cambiato con l'arrivo di Ballardini? Con lui è arrivato un nuovo modulo, tanta serenità. Ci siamo parlato e io sono riuscito finalmente a mettere da parte mesi e mesi di sfortune e di infortuni. Sono contento di quello che sto dando al Genoa. La lotta salvezza? Quelle dietro non mollano niente e sapevamo che prima o poi avrebbero cambiato marcia. Noi siamo in una posizione tranquilla, abbiamo gli scontro diretti in casa e a Marassi non è facile venire a vincere. Lo scorso anno abbiamo sofferto e non abbiamo nessuna intenzione di arrivare all'ultima giornata per poter conquistare la permanenza in Serie A".