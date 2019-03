© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Genoa Goran Pandev, autore del 2-0, ha commentato così ai canali del Grifone la vittoria di oggi contro la Juventus: "Sono contentissimo. Per noi era una partita fondamentale, sentivamo un po’ di pressione addosso visti i verdetti degli altri campi. Forse sotto pressione giochiamo meglio… Abbiamo vinto anche grazie ai tifosi. Sono stati incredibili. La dedica del gol? Per il Genoa e la mia famiglia. L’avevamo preparata bene in settimana. Abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister. Loro hanno lasciato degli spazi, e noi negli spazi ci esaltiamo. Abbiamo dato tutto ciò che avevamo. È un successo fondamentale”.