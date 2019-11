© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Genoa Goran Pandev è stato intervistato da Serie A Inside: "L'esperienza ha portato più serenità, rispetto all'ansia dei primi anni. Ho realizzato un sogno. Come quello di acquisire la cittadinanza italiana dopo 18 anni. Vivere in Italia mi ha cambiato la vita. Thiago Motta? Il mister sta dando la sua impronta e infondendo alla squadra fiducia. E' stato un grande calciatore, è una bravissima persona. In questo ruolo può dare tantissimo. Ho passato con lui alcuni dei migliori momenti della carriera. Ricordo la sua grinta all'Inter: ci caricava tutti".