Genoa, Pandev verso il rinnovo per un altro anno

“Spero di finire la mia carriera nel club più antico d’Italia”. Desiderio, fin qui, esaudito per Goran Pandev. L’attaccante macedone, all’ombra della Lanterna dal 2015, infatti è prossimo a prolungare di un anno la sua permanenza al Genoa.

4 reti e due assist - Colonna portante dello spogliatoio, elemento di traino per i più giovani, Pandev ha dato eccome il proprio contributo per la salvezza del Genoa con i suoi quattro gol e due assist in 26 presenze.