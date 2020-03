Genoa, Parigini convince a Cremona. A giugno sarà rossoblù

Tra pochi giorni compirà 24 anni, ma nonostante la giovane età ha già indossato maglie importanti dimostrando di essere un calciatore di assoluto livello e pronto per la definitiva consacrazione. Dopo aver firmato un contratto pluriennale con il Genoa, Vittorio Parigini ha accettato il trasferimento in prestito a Cremona con l’obiettivo di mettere tanti minuti nelle gambe e accantonare definitivamente un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per un anno. L’impatto con la maglia grigiorossa è stato devastante: due gol, tante giocate di livello e la capacità di ricoprire più ruoli a prescindere dal modulo e di spaziare su tutto il fronte offensivo. Del resto gli addetti ai lavori sanno bene che e' soltanto di passaggio in questa categoria e che, a giugno, tornerà a calcare il palcoscenico più prestigioso rientrando dalla porta principale. Nel frattempo, però, sarà l’arma in più per consentire alla Cremonese di conquistare la salvezza e chiudere nel migliore dei modi una stagione al momento negativa.