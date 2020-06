Genoa-Parma è Romero contro Kulusevski: una sfida oggi per una Juventus domani

Cristian Romero contro Dejan Kulusevski è una storia di incontri del presente e possibili abbracci del futuro. Genoa contro Parma, la corsa salvezza contro i sogni d'Europa dei ducali ma anche la Juventus che verrà. Il difensore argentino forse farà di nuovo solo tappa a Torino, il suo nome balla sulle cronache di mercato e potrebbe essere interessante pedina di scambio. Però non è da escludere che Maurizio Sarri voglia valutarlo d'estate, magari per prendere il posto che oggi è di Daniele Rugani con l'italiano in uscita. Dall'altra parte c'è invece lo svedese, vinto all'asta con l'Inter. Sei mesi in prestito al Parma dall'Atalanta che hanno convinto tutti, soprattutto la dirigenza bianconera che ha scelto di acquistarlo a caro prezzo. D'estate sarà juventino e lo sarà per restarci. Per essere quell'interno di centrocampo o esterno d'attacco capace di far quei gol che ora mancano alla Juventus. E che spaventano tutti, anche il possibile futuro compagno di squadra ora al Genoa.