Genoa-Parma, i convocati di Vieira: c'è Cornet, ma non Marcandalli nella lista
TUTTO mercato WEB
Marcandalli, Messias e Stanciu sono le tre assenze per il Genoa in vista della gara interna contro il Parma di domani: questi i convocati di Patrick Vieira per la sfida, con Onana che risulta regolarmente in lista, al pari di Cornet.
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: , Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Onana, Masini, Thorsby, Venturino.
Attaccanti: Carboni, Cornet, Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban,Fini, Gronbaek, Vitinha.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile