Genoa-Parma, le formazioni ufficiali: Medeiros e Pereira per il Grifone

Medeiros titolare nel Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un paio di sorprese in casa Genoa per la sfida col Parma. Il tecnico dei grifoni Ballardini dirama la formazione ufficiale con Pereira a centrocampo al posto di Romulo e Medeiros sulla trequarti, in appoggio al terribile duo Kouamé-Piatek, con Pandev che si accomoda in panchina. In casa rossoblù ritrova il posto in difesa Biraschi dopo il recupero lampo dall'intervento al mignolo della mano sinistra, con Gunter in panca. Dall'altro lato saranno Siligardi e Di Gaudio i due esterni offensivi in appoggio a Ceravolo nel tridente del Parma. Al "Ferraris" di Genova, D'Aversa, che non può contare su Inglese e Gervinho, ha deciso di lasciare in panchina Ciciretti e Biabiany. Scelte obbligate e previste in mediana, con il "solito" trio formato da Rigoni, Stulac e Barillà, mentre in difesa Iacoponi ha superato Gazzola nella corsa per il posto da terzino destro, con Gobbi sull'out mancino vista l'indisponibilità di Dimarco. Di seguito, le formazioni scelte dai due allenatori:

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; P. Pereira, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Medeiros; Kouame, Piatek.

A disposizione: Marchetti, Vodisek, Gunter, Lakicevic, Zukanovic, Mazzitelli, Romulo, Bessa, Lapadula, Pandev, Dalmonte, Favilli.

Allenatore: Ballardini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Di Gaudio.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Da Cruz, Deiola, Ciciretti, Gazzola, Camara, Di Maggio, Biabiany, Sprocati, Bastoni.

Allenatore: D'Aversa.