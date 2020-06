Genoa-Parma, le formazioni ufficiali: Nicola schiera Favilli, tre cambi per D'Aversa

Ricomincia il campionato del Genoa. I rossoblu scenderanno in campo alle 21.45 al "Ferraris" contro il Parma per il match valido per 27a giornata di campionato. Sono state ufficializzatele formazioni.

Il Genoa - Davide Nicola si affida al 3-5-2 con la garanzia Pandev in avanti supportato da Favilli. A centrocampo Cassata vince il ballottaggio con Behrami per uno posto al fianco di Schone e Sturaro mentre sulle corsie laterali spazio a Biraschi e Criscito. In difesa davanti a Perin c’è il trio formato da Romero, Soumaoro e Masiello.

Il Parma - Roberto D'Aversa cambia tre elementi rispetto alla sfida pareggiata contro il Torino. In porta c’è Sepe mentre sulla destra out Darmian che lascia spazio a Laurini mentre Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo completano il pacchetto arretrato. A centrocampo ci sono Hernani e Brugman al posto di Scozzarella e Kucka mentre è confermato Kurtic. In attacco il tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schone, Sturaro, Criscito; Favilli, Pandev. Allenatore: Davide Nicola.



Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.