Genoa, Pellegri: "Le big su di me? Lo vivo come uno stimolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pietro Pellegri, talento del Genoa cercato da Inter, Milan e Juventus, parla ai microfoni de Il Secolo XIX: "Io e Salcedo ci conosciamo da quando siamo bambini, siamo due ottimi compagni di squadra, due grandi amici. Siamo molto legati. Lui si ispira a Neymar, è il suo idolo. Il Grifone ha trasformato il mio sogno in realtà, mi ha trasformato da bambino a calciatore. Resterà sempre al centro dei miei pensieri, nel mio cuore. Il futuro? Oggi sono totalmente del Genoa e se qualcuno mi cerca lo vivo come uno stimolo a far meglio. Ho capito che devo dare il massimo, senza pensare ad altro".