© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa si muove per i rinforzi in attacco, il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola. L'obiettivo numero uno è Francesco Caputo dell'Empoli, chiesto da Aurelio Andreazzoli ma sul quale c'è anche l'interesse della Fiorentina. Su Christian Kouamé c'è il Bologna: chiesti 20 milioni, cifra che i rossoblù non spenderanno. E proprio gli emiliani vorrebbero Antonio Sanabria, tecnicamente per un'altra stagione in prestito al Genoa dal Betis Siviglia. Via Gianluca Lapadula: ci sono Lecce ed Hellas Verona.