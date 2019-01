© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Genoa dopo l'addio di Piatek. Per il centrocampo, dopo Sturaro, potrebbe essere il turno di Ivan Radovanovic del Chievo Verona per il quale andranno in scena nuovi contatti in queste ore. C'è poi in corsa anche Zurkowski del Gornik Zabre, prendibile con una cifra fra i 4 ed i 5 milioni. Ma la rosea propone anche due nuovi nomi per la mediana rossoblù: il primo è quello di Adrien Silva del Leicester, il secondo quello di Lukas Lerager del Bordeaux.