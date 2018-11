Sassuolo, Ferrari: "Buon momento ma non possiamo accontentarci"

Lotito: "Lazio e Salernitana mai contro a meno che non venda i granata"

Napoli, fiducia in Milik: nessun acquisto in attacco a gennaio

El Shaarawy: "Posso dare di più. Mancini? Non ci siamo mai sentiti"

Di Lorenzo-Fiorentina, l’Empoli per gennaio fa muro: la situazione

Roma, Di Francesco: "Felice per la crescita della squadra"

Bologna, Inzaghi: "Vogliamo migliorare per una soddisfazione ai tifosi"

Genoa, per l'eventuale dopo Juric anche il sogno Ranieri. Ma costa caro

Panchina D'Oro, vince ancora Allegri: secondo posto per Inzaghi-Sarri

Panchina d'Oro 2018, vince Allegri. Quarto successo per lui

Juventus, Allegri: "Nel calcio conta essere efficaci, non divertenti"

Conte sul no al Real: "Per uno del mio livello meglio aspettare giugno"

Il Secolo XIX torna sulla panchina del Genoa. Ivan Juric è confermato ma il club valuta altri profili. Claudio Ranieri costa caro e ha estimatori in Premier League. Poi Cesare Prandelli, Igor Tudor, il ritorno di Davide Ballardini e Roberto Donadoni. Per adesso Preziosi si tiene il 'Pirata' Juric ma la panchina resta bollente.

