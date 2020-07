Genoa, per la difesa spunta Andreaw Gravillon del Sassuolo

Sirene dalla Serie A per Andreaw Gravillon. Il centrale difensivo di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito in Serie B all'Ascoli, sarebbe finito nel mirino del Genoa per la prossima stagione. Gravillon (22) nella sua stagione nelle Marche ha messo a referto 22 presenze. A riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport.