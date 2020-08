Genoa, per la difesa spunta il nome di Gabbia: nodo formula

Nome nuovo per la difesa del Genoa, ovvero quello di Matteo Gabbia, centrale di proprietà del Milan che in Liguria potrebbe giocare e crescere con continuità. Da valutare ovviamente la formula del possibile accordo per far sì che tutte le parti in causa possano guadagnarci. A riportarlo è Tuttosport.