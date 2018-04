Genoa, per la fascia occhi sul giovane terzino belga Cobbaut

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Occhi in Belgio per il Genoa. Secondo Sportmediaset gli uomini mercato del Grifone hanno messo nel mirino Elias Cobbaut, terzino sinistro classe '97 del Mechelen. Per il cartellino del giocatore la prima richiesta del club belga è di 2,5 milioni di euro.