Genoa, per Marchetti sirene dalla Serie B: ci pensa la Salernitana

© foto di Federico Gaetano

Il futuro dell’esperto portiere Federico Marchetti, ora in forza al Genoa, potrebbe essere in Serie B. Il classe ‘83 infatti a gennaio potrebbe scendere di categoria per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione vissuta come vice di Radu in Liguria. Secondo quanto riferisce Seriebnews.com la Salernitana avrebbe messo gli occhi sull’ex Lazio per aumentare il carico di esperienza e puntare alla promozione, ma anche l'Empoli potrebbe farci un pensierino.