Genoa, per rinforzare l'attacco piace Nestorovski del Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova idea per l'attacco in casa Genoa. Secondo Primo Canale, emittente genovese, il club rossoblù per la prossima stagione sta seguendo Ilija Nestorovski, macedone alla seconda stagione con la maglia del Palermo. La trattativa - si legge - potrebbe decollare soprattutto in caso di mancata promozione dei siciliani.