Genoa, per rinforzare le corsie laterali spunta Guilherme Arana

Genoa attivissimo sul mercato per rinforzare la rosa di mister Nicola. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i tanti obiettivi il Grifone starebbe valutando anche Guilherme Arana per le corsie laterali. Di proprietà del Siviglia, il brasiliano classe '97 è infatti pronto a chiudere anticipatamente il suo prestito all'Atalanta, dove ha trovato fin qui pochissimo spazio, e ha offerte anche da Brasile e Russia.