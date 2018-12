© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime notizie su Ervin Zukanovic (31), diffuse da La Gazzetta dello Sport. Il calciatore del Genoa - secondo la rosea - ha chiarito qualche incomprensione con Ivan Juric ma non si placano le voci di un addio in inverno (il giocatore è stato comunque escluso dai convocati per scelta tecnica, ndr). La sua cessione spalancherebbe le porte a un innesto nella retroguardia. Da tenere a mente il nome del polacco Sebastian Walukiewicz, diciottenne del Pogon Szczecin.