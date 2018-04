Genoa, Pereira: "Bravi a chiudere gli spazi, non hanno avuto occasioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Pedro Pereira, terzino del Genoa, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Sampdoria. "Siamo stati bravi a fare il nostro gioco chiudendo tutti gli spazi, in fase offensiva loro non hanno avute molte occasioni. Penso che è sempre positivo avere compagni che parlano la stessa lingua, siamo stati bravi ad aiutarci a vicenda e mi danno anche un grande aiuto. Noi quando giochiamo in Portogallo nelle squadre B non c'è molta competizione, quando veniamo in Italia facciamo fatica ma con il tempo diventiamo ancora più forti".