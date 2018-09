Genoa, Pereira: "Con questa grinta domenica batteremo il Frosinone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pedro Pereira, laterale portoghese del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dopo il 2-0 inflitto dal Grifone al Chievo (Fonte PianetaGenoa1893): "Il ruolo di laterale di centrocampo? E' una posizione in cui non avevo mai giocato; ed è andata bene grazie all’aiuto che ho avuto dai miei compagni grazie anche al mister che mi ha dato precise indicazioni. Mi sono adattato bene, attaccando e difendendo a tutto campo. Domenica a Frosinone se giocato con la stessa grinta possiamo portare a casa i tre punti. Siamo tra l’altro un gruppo a mio parere molto forte, anche perché il mister ad ogni partita può scegliere gli elementi più adatti da mandare in campo. No, non patiremo la stanchezza, questo è certo”.