Genoa, Perin alla partita d’addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Figurarsi se poteva saltare questa partita. Mattia Perin si è appena ripreso da un piccolo infortunio muscolare che lo aveva costretto al forfait contro il Benevento e oggi pomeriggio sarà regolarmente in campo per quella che potrebbe essere l’ultima gara con la maglia del Grifone. Perin piace a tanti club: Juve, Napoli, Roma. Preziosi sta aspettando l’offerta giusta che lui reputa tra i 15 e i 20 milioni, ma si è già rassegnato alla partenza del suo numero 1, riporta La Gazzetta dello Sport. E allora quella di oggi potrebbe davvero essere l’ultima uscita di Mattia Perin a Marassi. In una giornata che s’annuncia speciale e fortemente simbolica: prima della partita Mimmo Criscito farà un giro di campo per salutare il pubblico rossoblù.